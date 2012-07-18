《美债周四展望》公债收益率从低点反弹,贝南克未暗示采取新行动

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 公债收益率向历史低点回落

* 贝南克仍对更多美联储行动细节三缄其口

* 交易商未理会强于预期的楼市数据

* 美联储购买47.1亿美元较长期公债

路透纽约7月18日电---美国公债价格周三上涨,因投资人担心经济不断放缓及欧元区债务危机,这盖过了房屋开工数据意外强劲及令人鼓舞的企业业绩带来的影响.公债收益率逼近纪录低点.

交易商和分析师表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二没有对联储应对美国经济放缓将采取的更多措施时机和具体工具提供线索,令市场气氛愈加谨慎.

"债市反映出的是经济成长方面的情况."Citi Private Bank固定收益策略部门全球主管Michael Brandes表示,"欧洲问题可能扩大."

在对经济和欧洲情势担忧持续的情况下,指标美国10年期公债US10YT=RR升9/32,收益率跌3个基点,报1.48%.

10年期公债收益率离6月1日所创的纪录低点1.442%不远,周一收益率曾追平该低点.

30年期公债US30YT=RR升16/32,收益率报2.58%,较周二尾盘跌2个基点.目前收益率水准较纪录低点高逾8个基点.

"投资人在对冲其押注.他们不希望作空."纽约Wunderlich Securities美国公债交易部门主管Mike Franzese表示.

贝南克"基本上是在装聋作哑.他希望国会对财政悬崖采取措施."他表示,他指的是大规模联邦减税将在年底到期,分析师担心届时如果不延长,经济可能重陷衰退.

贝南克周三在众议院金融服务委员会作证,讲话同周二在参议院金融委员会作证时如出一辙.

"今日的问答环节也没有新内容.这令美联储在下次会议上保持政策不变,还是进一步放宽政策的机率十分接近."Raymond James首席分析师Scott Brown表示.

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在7月31日和8月1日举行下次货币政策会议.

美联储发布褐皮书称在6月和7月初美国经济成长降温,多数地区招聘增幅不快后,公债变动不大.

美联储称,"12个联储地区中,多数报告6月和7月初经济活动继续以小幅至温和的步伐扩张."联储在上次褐皮书中对经济的评估为"温和".[ID:nSB8552539]

**德债标售得标利率为负值**

对德债和其他评等较高的欧洲国家公债避险买盘殷切,也带动了对美国公债的买盘.

稍早,德国发售42亿欧元两年期公债,得标利率为负0.06%,这是德国首次出现公债标售得标利率负值的情况.

"太多资金追逐太少公债,"Citi Private Bank的Brandes谈及处于谷底的收益率时表示.

周三美国公债的反弹势头没有受到美国6月房屋开工数据强于预期的干扰.美国商务部公布,6月房屋开工增长6.9%,年率为76万,为2008年10月来最高.

"这反映出楼市复苏,但已经被消化,"纽约ISI Group债市策略师Stan Shipley表示.

美联储周三买入47.1亿美元2020年8月至2022年5月到期的公债,周四还将购买高至20亿美元2036-2042年到期的公债. (完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>