〔伦敦奥运〕奥运会的男女平等运动：从拳击场到花样游泳泳池

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月5日伦敦电---女拳击手将首次亮相2012年奥运会，奥运会最后一个只允许男性参加的项目也向巾帼红颜开放，然而，奥运会男女平等之战仍在激烈进行，不仅仅是女选手在争取平等权益，男子花样游泳运动员也在争取相同的权利。

伦敦奥运会是史上第一次女运动员将参加全部26个大项的奥运会，而就在100年前的斯德哥尔摩奥运会上，女性仅能参加110个小项中的五项。

推动男女平等的活动人士承认已取得一定成效，但他们仍强调这场战斗远远没有结束，奥运会必须代表、反映并且拥护社会的主导理念和价值观。

7月27日到8月12日的伦敦奥运会上，女子参加的小项比男子项目少30个。

男子项目将一共产生162枚金牌，而女子项目仅产生132枚。2008年北京奥运会时，男子项目共165枚金牌，女子项目共127枚。

欧洲妇女游说团(EWL)法国协调会发言人苏吉耶(Annie Sugier)说，一些妇女组织计划7月25日在伦敦示威游行，向国际奥委会(IOC)就结束性别歧视和隔离问题提出七项要求。

苏吉耶告诉路透,“奥运会的目标是通过体育来建立一个更好的世界，然而现实情况是，在奥运赛场内外中，女性的角色定型、歧视，以及随之而生的卖淫都是存在的问题。”

“奥运会正是让这些问题得以改变的契机，其实只有一条基本原则，必须要通过手段来实现平等，而平等就是正义。”

**奥运会女性的角色范例**

对这些女权主义战士来说，解决奥运会中的性别不平等和其他形式的性别歧视是非常关键的。奥运会是全球瞩目的盛事，世界各国都要遵循统一的规则，而它所传达的价值导向会渗透到社会生活的各个方面。

对于一项体育盛会来说，奥运会的独特之处还在于它的男性观众和女性观众的数目基本是平均的，因此在这个平台上，男女体育活动是相等的，建立女性的社会角色范例，并鼓励她们积极从事体育运动是赋予女性权力并且增加女性自信的一种途径。

苏吉耶为奥运会性别平等问题已斗争了20年，她说，国际奥委会应该采取更加果断的行动，虽然奥委会之前已明确表示对奥运会男女平等的支持，但却远远没有达到预定目标。”

1996年国际奥委会就定下目标，确保到2005年时其管理机构内部应有20%的女性工作人员，其中包括205个国家奥组委和35个国际单项体育联合会。

这个目标至今没有实现，苏吉耶说女性员工在其中平均只占到10%。而一些国家的奥组委里根本没有女性成员。

伦敦奥组委(LOCOG)的19名成员中仅一位女性——前奥运会选手安妮公主，国际奥委会的105位成员中有20名女性成员，与其所设定的20%的目标相比也稍有差距。

“在重要领导岗位上女性成员的极度缺乏，再加上男性主导的领导层没有做出承诺，对女性运动员和女性领导者的支持工作进展缓慢，”加州州立大学的体育历史学家莫林·史密斯博士（Dr Maureen Smith）在一份给美国女子体育基金会（Women's Sports Foundation）的报告中说道，该基金会是由前网球女将比利·简·金在1974年创建的。

她说，从基层组织一直到奥运会和残奥会，这种不作出承诺的现象很普遍。

性别差异已有缩减，北京奥运会时共有4,746名女性运动员参赛，占参赛总人数的42%。但奥委会主席罗格（Jacques Rogge）早在2004年就表示，“我们最终的目标必须达到男女选手比例是1:1。”然而，他并没有为此目标设立一个具体的时间。

“虽然没有设立达成目标的最终期限，但是我们希望伦敦奥运会时，女性运动员的参赛比例能创历史新高，”国际奥委会发言人莫罗（Emmanuelle Moreau）表示。

**男性也呼唤平等**

史密斯说，男女比例的平衡时一些体育项目发展得越来越好，对于一些国家来说，这根本不是问题。

“有些国家不在乎夺冠的是男选手还是女选手，他们只在乎拿奖牌，但这是不够的，仍需要改变。”史密斯告诉路透。

北京奥运会时，有三个国家无女运动员参赛，但是这次伦敦奥运会有所改变，女运动员将第一次出现在卡塔尔和文莱这两个穆斯林国家的参赛队伍中。

最后一个禁止女运动员参赛的国家沙特阿拉伯在上个月迫于国际奥委会的压力，也同意允许符合参赛资格的女运动员参加伦敦奥运会。

但沙特迄今未宣布有哪位女选手代表该国参加伦敦奥运。

体育历史学家们说奥运会的变化反应了整个社会的变化，因为1896年在雅典举办的第一届现代奥运会时女性是不允许参赛的。

女性第一次参加奥运会时在1900年的巴黎奥运会，参加奥运会的高尔夫和网球比赛，但是直到1928年女性才被允许参加田径比赛，当时女子项目最长距离是800米。

有几名女运动员在比赛中因筋疲力尽倒下，当时的奥委会主席享利·德·巴耶-拉图尔（ Henri Baillet-Latour）甚至建议因此取消女运动参加所有奥运会比赛的资格。

显然这没有实现，但是女子800米确实直到1960年才恢复，直到1984年才允许女性参加马拉松比赛。

运动与健康基金会（Women’s Sports and Fitness Foundation）政策主管蒂姆·伍德豪斯说，很多体育运动以前都被认为会对女性的身体和生育健康造成威胁。

“不可思议的是这些迷信一直到20世纪60年代、70年代甚至80年代才被破除。”伍德豪斯说。他所在的基金会是一个英国慈善组织，致力于让女性更加积极和自信。

在美国，1972年通过的教育修正案第九条严禁教育项目中的性别歧视，这项活动对推动女性参加大学和高中里的体育活动产生了极其深远的影响。

伦敦奥运会女拳击手首次亮相，2014年的俄罗斯索契冬奥会则将第一次允许女运动员参加跳台滑雪，不过北欧两项赛上将仅有男运动员参加。

“这些体育项目的增加，包括伦敦奥运会的女子拳击，都是巨大的进步，但是在其他比赛上男女比例仍然失衡严重。”伍德豪斯说。

他说，国际奥委会应该考虑增加一些以女性为主的运动项目，比如篮网球（又称无板篮球，英式篮球或投球）。如果国际奥委会真的致力于解决这个问题，还应看到在皮划艇、赛艇、摔跤、举重和柔道项目上男女的巨大失衡。

“必须要改善现状，并且这需要国际奥委会将此提上日程。”他说。

而男性选手则呼吁允许男运动员参加花样游泳和艺术体操的比赛，尽管参加这两项运动的男运动员数目仍不断增加，奥运会不允许男选手出现在这两个赛场。

一个由男子花样游泳运动员组成的游说团体向国际奥委会和游泳运动管理机构国际游泳联合会（FINA）写信希望男性也能参加奥运会花样游泳的比赛。

其中包括一个名叫“Out To Swim”的伦敦游泳团体，该游说团体说，尽管奥林匹克宪章强烈谴责任何形式的歧视，包括种族、宗教、政治、性别和其他歧视，但男性不允许参加奥运会花样游泳的比赛就是性别歧视。