联合国人权主管称俄立法正退回前苏联时代

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路透日内瓦7月18日电（记者 Robert Evans）---联合国人权事务主管皮莱（Navi Pillay）周三称，在处理异见和自由言论方面，俄罗斯总统普京的新政府正倒退回前苏联时代。

皮莱在日内瓦办公室发表的声明中称，俄政府正在审批的集会自由、言论自由及信息自由立法，对人权将产生负面影响。

她表示：“我敦促俄罗斯联邦政府，避免采取进一步举措，退回到限制更多的时代。”皮莱显然是指1991年解体的前苏联。

皮莱发表上述声明，无疑是认为近期立法与普京5月重归俄总统宝座有关。俄人权组织称，相关立法预示政府打压范围将扩大。

皮莱称：“只不过短短两个月，我们就看到，有关俄联邦集会、结社、言论和信息自由的立法环境出现令人担忧的转变。”

俄罗斯联邦委员会（议会上院）通过了政府加强管理民权组织的立法，将受外国资助的民权组织称为“外国代理”，这个词让许多俄罗斯人想到间谍。（完）