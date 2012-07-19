联合国人权主管称俄立法正退回前苏联时代

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦7月18日电（记者 Robert Evans）---联合国人权事务主管皮莱（Navi Pillay）周三称，在处理异见和自由言论方面，俄罗斯总统普京的新政府正倒退回前苏联时代。
皮莱在日内瓦办公室发表的声明中称，俄政府正在审批的集会自由、言论自由及信息自由立法，对人权将产生负面影响。
她表示：“我敦促俄罗斯联邦政府，避免采取进一步举措，退回到限制更多的时代。”皮莱显然是指1991年解体的前苏联。
皮莱发表上述声明，无疑是认为近期立法与普京5月重归俄总统宝座有关。俄人权组织称，相关立法预示政府打压范围将扩大。
皮莱称：“只不过短短两个月，我们就看到，有关俄联邦集会、结社、言论和信息自由的立法环境出现令人担忧的转变。”
俄罗斯联邦委员会（议会上院）通过了政府加强管理民权组织的立法，将受外国资助的民权组织称为“外国代理”，这个词让许多俄罗斯人想到间谍。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比