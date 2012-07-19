〔美国个股〕身陷债务风波的赛维LDK称几无国有化可能--报载

路透上海7月19日电---中国证券报周四引述身陷债务风波的中国光伏企业赛维LDKLDK.N新闻发言人李龙吉表示,该公司不存在寻求国有化的可能.

本地媒体稍早报导,在江西新余市政府决定将赛维LDK偿还信托贷款缺口由财政来偿还后,新余市副市长贺为华近日对媒体强调,来自政府的资金支持需要赛维的资产做抵押,而且企业运营不能靠政府,新余市政府的原则是"不担保,不入股,不还债."[ID:nSB1673840]

中证报报导分析认为,赛维LDK应收账款、应付账款和财务费用均较高,单从财务上看,现在已到临界点随时有濒临破产危险.

报导并援引相关专家称,重负债让赛维LDK几乎不存在被央企"国有化"接管的可能.最现实的选择可能是及时告别"全产业链"扩张模式,砍掉负债比例最高的硅料项目,及时进行业务"瘦身".

华融信托与赛维之间有一笔5亿元的借款于6月28日到期.而新余市人大常委会近日通过了市政府要求将赛维LDK向华融国际信托偿还信托贷款的缺口资金纳入同期年度财政预算的议案,令赛维LDK的债务危机事件有了新变化,并令外界争议政府是否需要为私企债务"买单".

赛维2011年底总负债为60亿美元,负债率达87.7%;第一季末公司短期负债或将要偿还的债务共计22.5亿美元.而全球光伏行业近一两年处于低迷时期,昔日的光伏龙头企业赛维LDK已连续三个季度出现亏损.

赛维LDK在去年10月和12月,分别发行了4亿元短期融资券CN041158006=CFXS及5亿元中期票据CN1182367=CFXS,目前均未到期.

赛维LDK周三收报1.80美元,较年初水平下跌逾半.(完)