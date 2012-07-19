〔美国个股〕身陷债务风波的赛维LDK称几无国有化可能--报载

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海7月19日电---中国证券报周四引述身陷债务风波的中国光伏企业赛维LDKLDK.N新闻发言人李龙吉表示,该公司不存在寻求国有化的可能.
本地媒体稍早报导,在江西新余市政府决定将赛维LDK偿还信托贷款缺口由财政来偿还后,新余市副市长贺为华近日对媒体强调,来自政府的资金支持需要赛维的资产做抵押,而且企业运营不能靠政府,新余市政府的原则是"不担保,不入股,不还债."[ID:nSB1673840]
中证报报导分析认为,赛维LDK应收账款、应付账款和财务费用均较高,单从财务上看,现在已到临界点随时有濒临破产危险.
报导并援引相关专家称,重负债让赛维LDK几乎不存在被央企"国有化"接管的可能.最现实的选择可能是及时告别"全产业链"扩张模式,砍掉负债比例最高的硅料项目,及时进行业务"瘦身".
华融信托与赛维之间有一笔5亿元的借款于6月28日到期.而新余市人大常委会近日通过了市政府要求将赛维LDK向华融国际信托偿还信托贷款的缺口资金纳入同期年度财政预算的议案,令赛维LDK的债务危机事件有了新变化,并令外界争议政府是否需要为私企债务"买单".
赛维2011年底总负债为60亿美元,负债率达87.7%;第一季末公司短期负债或将要偿还的债务共计22.5亿美元.而全球光伏行业近一两年处于低迷时期,昔日的光伏龙头企业赛维LDK已连续三个季度出现亏损.
赛维LDK在去年10月和12月,分别发行了4亿元短期融资券CN041158006=CFXS及5亿元中期票据CN1182367=CFXS,目前均未到期.
赛维LDK周三收报1.80美元,较年初水平下跌逾半.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3