《中国报摘》--金融时报7月19日

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
* 头版头条:
--稳增长要兼顾调结构与惠民生.稳定投资是扩内需、稳增长的关键.然而,投资的高速增长往往与产能过剩有着千丝万缕的关系.分析师指出,今年下半年和明年再次出现投资过热风险的可能性大幅上升.这不但可能导致中国经济结构的再一次恶化,也有损于中国经济长期增长质量的提高.对此应该有所警惕,提前防范.
* 其他:
--中国人民银行调查统计司的房地产贷款专项监测调查显示,截至2012年6月末,主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为11.32万亿元,同比增长10.3%,增速比上月末高0.8个百分点,连续两个月回升.(完)
--整理 苏丹; 审校 杨淑祯
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路透2月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾慧洋海运集团寻求三年期1亿美元再融资贷款，第一商业银行为本案的独家牵头行兼簿记行。
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。