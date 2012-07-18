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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 07:54 BJT

《中国报摘》--金融时报7月19日

* 头版头条:

--稳增长要兼顾调结构与惠民生.稳定投资是扩内需、稳增长的关键.然而,投资的高速增长往往与产能过剩有着千丝万缕的关系.分析师指出,今年下半年和明年再次出现投资过热风险的可能性大幅上升.这不但可能导致中国经济结构的再一次恶化,也有损于中国经济长期增长质量的提高.对此应该有所警惕,提前防范.

* 其他:

--中国人民银行调查统计司的房地产贷款专项监测调查显示,截至2012年6月末,主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为11.32万亿元,同比增长10.3%,增速比上月末高0.8个百分点,连续两个月回升.(完)

--整理 苏丹; 审校 杨淑祯

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