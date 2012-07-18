《中国报摘》--金融时报7月19日

--稳增长要兼顾调结构与惠民生.稳定投资是扩内需、稳增长的关键.然而,投资的高速增长往往与产能过剩有着千丝万缕的关系.分析师指出,今年下半年和明年再次出现投资过热风险的可能性大幅上升.这不但可能导致中国经济结构的再一次恶化,也有损于中国经济长期增长质量的提高.对此应该有所警惕,提前防范.