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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月19日

* 头版头条:

--中国证券报撰文称,从相关汇价数据看,自5月以来,人民币即期汇价、远期汇价与中间价之间大幅倒挂特征在近几个交易日出现价差拉大的情况.这反映出在美元走强背景下,人民币贬值压力逐渐增大.

* 其他:

--中证报撰文称,最快在7月,CPI同比涨幅将跌破2%.虽然由于基数等原因,CPI同比涨幅在四季度面临一定反弹动力,但在经济总需求疲软影响下,下半年物价上涨压力不大.这种局面有利于推进资源价格改革.

--审计署发布相关审计结果显示,在66个市县中,有22个单位将29.55亿元人民币工程资金用于非保障性住房建设、公司注册资本验资和市政工程建设等.

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)金融研究中心发布报告认为,当前经济形势仍明显好于2008年次贷危机时期,三季度GDP增速将开始回升,预计三、四季度GDP同比增速在8%、8.3%左右,全年GDP实际增速仍可能保持在8%左右.

--全国社保基金理事会网站公告称,7月选出12家全球投资管理人并签署投资管理协议。其中包括摩根资产管理(JP Morgan)、Standish梅隆资产管理(Standish)、宏富投资有限公司(AGF)、AEW资本管理公司(AEW)等.

--身陷亏损和债务危机的赛维LDKLDK.N公司表示,赛维不存在寻求国有化的可能.

--天富热电(600509.SS)公告,公司7月18日分别与上海电气集团股份有限公司、华电重工股份有限公司草签了总承包合同,合计金额38.99亿元.

--中国北车601299.SS近期签订多项重大合同,合计金额约34.91亿元,约占公司2011年度主营业务收入的3.94%.

--最新公布的环渤海动力煤平均价格显示,本期动力煤平均价格再度下跌11元/吨.但业内人士指出,煤炭现货市场价格已经止跌回升.(完)

--整理 刘昕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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