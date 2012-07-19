《中国报摘》--中国证券报7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--中国证券报撰文称,从相关汇价数据看,自5月以来,人民币即期汇价、远期汇价与中间价之间大幅倒挂特征在近几个交易日出现价差拉大的情况.这反映出在美元走强背景下,人民币贬值压力逐渐增大.
* 其他:
--中证报撰文称,最快在7月,CPI同比涨幅将跌破2%.虽然由于基数等原因,CPI同比涨幅在四季度面临一定反弹动力,但在经济总需求疲软影响下,下半年物价上涨压力不大.这种局面有利于推进资源价格改革.
--审计署发布相关审计结果显示,在66个市县中,有22个单位将29.55亿元人民币工程资金用于非保障性住房建设、公司注册资本验资和市政工程建设等.
--交通银行(3328.HK)(601328.SS)金融研究中心发布报告认为,当前经济形势仍明显好于2008年次贷危机时期,三季度GDP增速将开始回升,预计三、四季度GDP同比增速在8%、8.3%左右,全年GDP实际增速仍可能保持在8%左右.
--全国社保基金理事会网站公告称,7月选出12家全球投资管理人并签署投资管理协议。其中包括摩根资产管理(JP Morgan)、Standish梅隆资产管理(Standish)、宏富投资有限公司(AGF)、AEW资本管理公司(AEW)等.
--身陷亏损和债务危机的赛维LDKLDK.N公司表示,赛维不存在寻求国有化的可能.
--天富热电(600509.SS)公告,公司7月18日分别与上海电气集团股份有限公司、华电重工股份有限公司草签了总承包合同,合计金额38.99亿元.
--中国北车601299.SS近期签订多项重大合同,合计金额约34.91亿元,约占公司2011年度主营业务收入的3.94%.
--最新公布的环渤海动力煤平均价格显示,本期动力煤平均价格再度下跌11元/吨.但业内人士指出,煤炭现货市场价格已经止跌回升.(完)
--整理 刘昕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3