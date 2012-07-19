〔中国财政〕上海营改增试点范围将稳步扩大,研究完善中小企业扶持政策--财政部

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京7月19日电---中国财政部有关负责人表示,将在继续做好上海市交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点基础上,稳步扩大试点范围,健全有利于产业结构升级和服务业发展的税收政策.
新华社周三晚间报导,今年将进一步扩大现代服务业综合试点范围,新增深圳前海、湖南长沙、重庆两江新区三个试点地区,目前已拨付试点资金28.6亿元人民币,较2011年增加12.1亿元.
针对当前中小企业特别是小型微型企业存在的突出问题,财政部称将认真做好现行涉及中小企业各项财税优惠政策的贯彻落实工作,并结合中小企业发展情况,进一步研究完善中小企业扶持政策.
同时还将在跟踪分析蔬菜流通免征增值税政策实施效果的基础上,研究将部分条件成熟的鲜活农产品纳入免税范围.继续取消不合理、不合法的涉企收费项目,依法落实好其他多项税收减免政策,减轻企业和社会负担.
上海增值税扩围改革试点从今年起正式启动,该地交通运输业、现代服务业等行业营业税改征增值税.改革试点的主要内容是在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率.
受经济增长放缓影响,中国上半年财政收入增幅回落19个百分点,上半年累计全国财政收入63,795亿元,较去年同期增长12.2%,若按年初的预算,上半年完成预算收入的56%[ID:nSB1666082].(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3