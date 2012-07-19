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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:28 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月19日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    7/19      沪   和邦股份   732077        10,000    17.50-18.00   21.60-22.22  华西证券  7/24
    7/20      深   美亚光电   002690        *5,000     *17.00        *25.76      平安证券  7/25
    7/20      深   联创节能   300343        *1,000     *28.10        *25.01      东吴证券  7/25
    7/20      深   太空板业   300344        *2,513     *16.80        *30.27      国金证券  7/25
    7/23      深   石煤装备   002691   不超过5,000        --           --        广发证券  7/26
    7/24      深   红宇新材   300345   不超过2,400        --           --        西部证券  7/27
    7/27      沪   一拖股份    --     不超过15,000        --           --        中信证券  8/1

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日    
  7/18    深    银邦股份 (300337.SZ)      4,680         20.00        32.95     国盛证券  
  7/18    深    润和软件 (300339.SZ)      1,919         20.39        41.21     中信证券 
   --     深    科恒股份   300340          --           48.00        12.94     国信证券  7/19
   --     深    麦迪电气   300341          --           13.00        26.26     国金证券  7/20
   --     深    天银机电   300342          --           17.00        26.98     中信建投  7/20 
   --     深    开元仪器   300338          --           27.00        31.03     平安证券  7/23

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 黄凯

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