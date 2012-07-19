《中国已公布新股发行上市日程表》--7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/19 沪 和邦股份 732077 10,000 17.50-18.00 21.60-22.22 华西证券 7/24 7/20 深 美亚光电 002690 *5,000 *17.00 *25.76 平安证券 7/25 7/20 深 联创节能 300343 *1,000 *28.10 *25.01 东吴证券 7/25 7/20 深 太空板业 300344 *2,513 *16.80 *30.27 国金证券 7/25 7/23 深 石煤装备 002691 不超过5,000 -- -- 广发证券 7/26 7/24 深 红宇新材 300345 不超过2,400 -- -- 西部证券 7/27 7/27 沪 一拖股份 -- 不超过15,000 -- -- 中信证券 8/1 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/18 深 银邦股份 (300337.SZ) 4,680 20.00 32.95 国盛证券 7/18 深 润和软件 (300339.SZ) 1,919 20.39 41.21 中信证券 -- 深 科恒股份 300340 -- 48.00 12.94 国信证券 7/19 -- 深 麦迪电气 300341 -- 13.00 26.26 国金证券 7/20 -- 深 天银机电 300342 -- 17.00 26.98 中信建投 7/20 -- 深 开元仪器 300338 -- 27.00 31.03 平安证券 7/23 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 李宏薇; 审校 黄凯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3