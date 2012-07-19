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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:26 BJT

〔标题新闻〕新加坡华侨银行及其保险部门同意以25.5亿美元出售所持花莎尼和APB的股份

注:花莎尼(Fraser and Neave)为新加坡大型综合企业,APB为亚太酿酒厂(Asia Pacific Breweries)缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8II4EM]

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