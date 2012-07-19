《全球主要国家债券发行预告》--7月19日-7月26日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月19日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/19 0850 法国 80-90亿欧元 (票息2.5%、2015年1月15日到期的三年期BTAN债券;
票息2.5%、2016年7月25日到期的四年期BTAN债券;
票息1.0%、2017年7月25日到期的五年期BTAN债券)
7/19 0950 法国 10-15亿欧元 (票息1.3%、2019年7月25日到期的七年期OATi债券;
票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATi债券;
票息1.8%、2040年7月25日到期的20年期OATi债券)
7/19 西班牙 20-30亿欧元 (票息3.3%、2014年10月31日到期的公债;
票息5.5%、2017年7月30日到期的债券;
票息4.3%、2019年10月31日到期的债券)
7/19 0130 日本 五年期公债
7/19 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/19 英国 票息3.75%,2052年到期的公债
7/19 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
7/20 英国 国库券
7/23 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
7/23 1530 美国 13周和26周期国库券
7/23 0600 德国 30亿欧元 2013年7月24日到期的12个月期国库券
7/23 1050 法国 BTF国库券
7/23当周 英国 2044年到期的指数关联债券
7/24 西班牙 三个月和六个月国库券
7/24 0130 日本 增强流动性债券标售
7/24 1530 美国 52周期和四周期国库券
7/24 1700 美国 两年期公债
7/25 1700 美国 五年期公债
7/25 加拿大 10年期公债
7/25 0600 德国 30亿欧元 票息2.50%,2044年7月4日到期的30年期联邦债券
7/26 意大利 零票息BTPei债券
7/26 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/26 0130 日本 20年期公债
7/26 1700 美国 七年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 张若琪
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3