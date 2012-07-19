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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:16 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,追随美股因公司业绩良好带来的涨势

路透首尔7月19日电---韩国股市周四盘初上涨,从昨日大幅跌势中反弹,追随美股涨势.美国公司获利稳固提振标准普尔500指数涨至两个半月高位.

顺景气循环类股止跌回升,炼油股领涨,如SK Innovation(096770.KS)攀升3.5%,S-Oil(010950.KS)上涨2.5%.

综合股价指数(KOSPI).KS110001GMT时上涨1.45%,报1,820.91点.(完)

--编译 程琳;审校 杜明霞

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