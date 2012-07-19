〔中国房地产〕近30亿保障房资金挪用,2.1万户保障对象收入超标--审计署

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京7月19日电---中国审计署抽查了66个市县的77.35万套保障性住房后发布公告称,近30亿元人民币保障房建设资金被挪用,2.1万户保障对象收入超标.
这份66个市县2011年城镇保障性安居工程审计结果公告是2011年11月至2012年3月,审计署对河北、内蒙古、重庆等18个省、自治区和直辖市2011年城镇保障性安居工程建设管理情况进行审计后的结果.
公告称,审计范围内,有29个单位违规拨付或滞留保障性安居工程资金23.33亿元,22个单位将29.55亿元工程资金用于非保障性住房建设、公司注册资本验资和市政工程建设等.
66个市县中,42个市县的2.1万户保障对象存在收入财产超标、重复享受保障待遇、应退出未退出住房保障等问题.有9个市县的5,479户保障对象未经资格审核即被纳入保障范围.
审计署并称,存在未足额提取或安排保障性安居工程资金的问题.66个市县中,有36个市县少提取或少安排工程资金53.14亿元,占应提取或安排总额的14%.其中,11个市县的58个项目地方投资有6.12亿元未到位,占这些项目应安排资金的44.74%,在一定程度上影响工程建设进度.
另有19个单位违规向27个城镇保障性安居工程项目收取行政事业性收费和政府性基金8,941.78万元,49个项目的6.75亿元银行贷款未按规定享受优惠利率.
2011年,18个省区市保障性安居工程支出由2009年的664.73亿元增加到2,210.56亿元,增长2.33倍;新开工各类保障性住房394.13万套,完成棚户区改造248.29万套(户).
中国计划"十二五"(2011-2015年)期间新建保障性住房3,600万套,大约是过去10年建设规模的两倍.中国住房城乡建设部此前提出,2012年保障房确定新开工建设700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高于去年.(完)
欲了解详情,请点选中国审计署(here)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3