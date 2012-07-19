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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:26 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳但仍承压,此前德国总理发表言论再度引发忧虑

路透东京7月19日电---欧元周四在亚洲交易时段持稳,但仍承压,此前德国总理梅克尔发表的言论令欧元区债务危机忧虑重燃.

据一家媒体报导,"我们在欧洲问题上尚未达到可确保将万事大吉的程度,我们仍有工作要做,"梅克尔在一次访谈指出.

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