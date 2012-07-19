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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:40 BJT

《中国重要政经日程》--7月19日

=============================今日重要政经日程==========================

7/19(四)

*--2012中国海外投资年会新闻发布会.

--国务院新闻办举行新闻发布会,国家发展和改革委员会副主任胡祖才介绍《国家基本公共服务体系"十二五"规划》有关情况,并答记者问.

--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.

=============================近日重要政经日程==========================

7/20(五)

*--10时,国新办就《国务院关于促进民航业发展的若干意见》情况举行新闻发布会.

8/8(三)

--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

8/9(四)

*--2012中国信托业高峰论坛在北京举行.

8/25(六)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

9/22(六)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.

9/26(三)

--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 尹嫄婷

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