〔欧洲金融〕欧洲央行推动改革Euribor制定体系--消息人士

路透法兰克福/布鲁塞尔7月18日电---消息人士称,欧洲央行正对欧元银行间拆放款利率(Euribor)的编制者施加压力,推动其改革,以增强市场对这一指标利率的信心.

此举呼应了周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发出的警告.贝南克称,制定伦敦银行间拆放款利率(Libor)的系统存在结构性缺陷.

现在欧洲央行呼吁重新思考Euribor的设定,包括可能将计算基础改为实际的借贷利率,而不是现在这样基于银行估值.目前Libor与Euribor都是基于银行对自身借款成本的预估计算得出.

监管机构担心,当前制定体系的主观随意性太高.

欧洲央行还可能直接监督该指标利率.(完)