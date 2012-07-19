〔欧洲金融〕欧洲央行推动改革Euribor制定体系--消息人士

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透法兰克福/布鲁塞尔7月18日电---消息人士称,欧洲央行正对欧元银行间拆放款利率(Euribor)的编制者施加压力,推动其改革,以增强市场对这一指标利率的信心.
此举呼应了周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发出的警告.贝南克称,制定伦敦银行间拆放款利率(Libor)的系统存在结构性缺陷.
现在欧洲央行呼吁重新思考Euribor的设定,包括可能将计算基础改为实际的借贷利率,而不是现在这样基于银行估值.目前Libor与Euribor都是基于银行对自身借款成本的预估计算得出.
监管机构担心,当前制定体系的主观随意性太高.
欧洲央行还可能直接监督该指标利率.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比