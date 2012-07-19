《中国金融分析》央行滚动逆回购效用减弱,资金重返宽裕仍需降准"输血"

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 央行连续第四周进行逆回购操作
* 逾两千亿元逆回购到期,本周续被动净回笼600亿
* 资金面再次趋紧,滚动逆回购效用减弱
* 未来流动性仍承压,降准"输血"至关重要
作者 康熙泽
路透北京7月19日电---为对冲逾两千亿元逆回购到期对流动性的压力,中国央行公开市场连续第四周进行逆回购操作,但其作用显然正逐渐下降,刚刚经过年中考验的资金面有重返紧张之势,逆回购"输血"仅能解燃眉之急,资金重返宽裕仍需央行调降存准率"放水".
业内人士并指出,正回购多次询而不发亦是对资金面紧张的一个佐证,而近期如果流动性没有实质改善,降准靴子又迟迟不落地,逆回购滚动操作料为公开市场主旋律,正回购重新现身概率不大.
"这周逆回购到期量比较大,资金没有完全宽裕下来,财政缴款的因素还在干扰资金面,降准肯定是会继续再降的,但时点难测,"南京银行金融市场部研究员黄艳红称.
央行公开市场本周二和周四合计进行两次共1,000亿元人民币七天期逆回购操作,其中今日操作量为800亿元,中标利率分别为3.3%和3.35%.由于适逢2,050亿元的逆回购到期,本周公开市场延续上周的被动净回笼,且规模达600亿元,较上周增五成.
中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四表面平稳,但流动性紧张局面实际并未明显改善.央行公开市场进行逆回购操作,注入流动性并显示引导利率下行之意.而降准预期再次升温也推波助澜,综合作用下机构报价多相对稳定.[CN/MMCN]
**若无降准滋润,逆回购操作料持续**
虽然央行滚动进行逆回购操作,但鉴于后续逆回购不断到期,加之财政缴税因素,资金面难获喘息之机,公开市场货币投放效用较前期已减弱,逆回购治标不治本,未来以降准的方式开闸放水或势在必行.
华东一银行交易员直言,"如果不降准,肯定还将持续逆回购的操作,不然(依靠存量资金)这个市场没有人能扛得住."
央行公开市场已连续三次允许一级交易商申报正回购需求,不过最终询而未发,分析人士认为,这亦印证当前资金面仍难言宽松,央行滚动逆回购效用减弱.
一位参与今日公开市场投标的银行交易员就指出,今日逆回购操作规模虽较周二水平增量,但低于市场预期,对宽松资金面的作用有限."大家都看到1,000亿到2,000亿的样子."
而对于未来公开市场操作方式,市场人士预计,将与是否降准关系密不可分,若降准未能兑现,料逆回购仍难淡出,而正回购或更可能在降准后接踵而至.
安信证券固定收益分析师景晓达指出,虽然下半年公开市场央票和正回购到期量不多,但以当前资金面观察,短期重启正回购操作可能性有限.他认为,正回购可能会在下调存准后,作为流动性的对冲工具使用.
为了遏制经济下滑以及外汇占款增速趋势性减少对资金面的冲击,中国央行今年以来已经两度下调基准利率,并两次下调存款准备金率.据路透数据显示,三季度公开市场央票和正回购操作尚未到期余额为1,640亿元.
数据显示,6月外汇占款仅小增约491亿元,且市场人士预期中国资本流出趋势难有太大改观,对未来市场流动性仍将显现压力.
**逆回购利率小幅上行**
央行今日进行的七天期逆回购中标利率高于周二水平,利率上行或主要受二级市场回购利率反弹的牵引.
上述华东交易员就表示,"观察最近几次逆回购操作,感觉央行还是紧跟市场的脚步,根据市场加权水平来调整.今日(逆回购利率)上行也是二级市场反弹的一个直接表现."
不过由于央行接下来政策动向尚不明朗,她认为,仅以今日情况,还不能判断逆回购利率将就此进入一个上行通道中.
北京时间14:02,银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS为3.5301%,上日为3.4673%.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
------------------------------------
央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) --
(周四) --
逆回购 (周二) 200
(周四) 800
央票到期 50
正回购到期 400
逆回购到期 2,050
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净回笼 600 (完)
--审校 边竞/林高丽
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比