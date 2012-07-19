《中国金融分析》央行滚动逆回购效用减弱,资金重返宽裕仍需降准"输血"

* 央行连续第四周进行逆回购操作

* 逾两千亿元逆回购到期,本周续被动净回笼600亿

* 资金面再次趋紧,滚动逆回购效用减弱

* 未来流动性仍承压,降准"输血"至关重要

作者 康熙泽

路透北京7月19日电---为对冲逾两千亿元逆回购到期对流动性的压力,中国央行公开市场连续第四周进行逆回购操作,但其作用显然正逐渐下降,刚刚经过年中考验的资金面有重返紧张之势,逆回购"输血"仅能解燃眉之急,资金重返宽裕仍需央行调降存准率"放水".

业内人士并指出,正回购多次询而不发亦是对资金面紧张的一个佐证,而近期如果流动性没有实质改善,降准靴子又迟迟不落地,逆回购滚动操作料为公开市场主旋律,正回购重新现身概率不大.

"这周逆回购到期量比较大,资金没有完全宽裕下来,财政缴款的因素还在干扰资金面,降准肯定是会继续再降的,但时点难测,"南京银行金融市场部研究员黄艳红称.

央行公开市场本周二和周四合计进行两次共1,000亿元人民币七天期逆回购操作,其中今日操作量为800亿元,中标利率分别为3.3%和3.35%.由于适逢2,050亿元的逆回购到期,本周公开市场延续上周的被动净回笼,且规模达600亿元,较上周增五成.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四表面平稳,但流动性紧张局面实际并未明显改善.央行公开市场进行逆回购操作,注入流动性并显示引导利率下行之意.而降准预期再次升温也推波助澜,综合作用下机构报价多相对稳定.[CN/MMCN]

**若无降准滋润,逆回购操作料持续**

虽然央行滚动进行逆回购操作,但鉴于后续逆回购不断到期,加之财政缴税因素,资金面难获喘息之机,公开市场货币投放效用较前期已减弱,逆回购治标不治本,未来以降准的方式开闸放水或势在必行.

华东一银行交易员直言,"如果不降准,肯定还将持续逆回购的操作,不然(依靠存量资金)这个市场没有人能扛得住."

央行公开市场已连续三次允许一级交易商申报正回购需求,不过最终询而未发,分析人士认为,这亦印证当前资金面仍难言宽松,央行滚动逆回购效用减弱.

一位参与今日公开市场投标的银行交易员就指出,今日逆回购操作规模虽较周二水平增量,但低于市场预期,对宽松资金面的作用有限."大家都看到1,000亿到2,000亿的样子."

而对于未来公开市场操作方式,市场人士预计,将与是否降准关系密不可分,若降准未能兑现,料逆回购仍难淡出,而正回购或更可能在降准后接踵而至.

安信证券固定收益分析师景晓达指出,虽然下半年公开市场央票和正回购到期量不多,但以当前资金面观察,短期重启正回购操作可能性有限.他认为,正回购可能会在下调存准后,作为流动性的对冲工具使用.

为了遏制经济下滑以及外汇占款增速趋势性减少对资金面的冲击,中国央行今年以来已经两度下调基准利率,并两次下调存款准备金率.据路透数据显示,三季度公开市场央票和正回购操作尚未到期余额为1,640亿元.

数据显示,6月外汇占款仅小增约491亿元,且市场人士预期中国资本流出趋势难有太大改观,对未来市场流动性仍将显现压力.

**逆回购利率小幅上行**

央行今日进行的七天期逆回购中标利率高于周二水平,利率上行或主要受二级市场回购利率反弹的牵引.

上述华东交易员就表示,"观察最近几次逆回购操作,感觉央行还是紧跟市场的脚步,根据市场加权水平来调整.今日(逆回购利率)上行也是二级市场反弹的一个直接表现."

不过由于央行接下来政策动向尚不明朗,她认为,仅以今日情况,还不能判断逆回购利率将就此进入一个上行通道中.

北京时间14:02,银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS为3.5301%,上日为3.4673%.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 200

(周四) 800

央票到期 50

正回购到期 400

逆回购到期 2,050

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净回笼 600 (完)

--审校 边竞/林高丽

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