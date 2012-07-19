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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元重返一目均衡转换线上方,但趋势向下

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* 欧元/美元技术面略好转,重返一目均衡转换线1.2247上方

* 走向近期波段上端,升向1.2350

* 1.2150-1.2350为目前区间

* 东京投资者亦进行区间操作,逢高卖出欧元/日圆.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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