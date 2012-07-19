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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:41 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆区间交投但料会下行,97.00上方有大量卖兴

0018GMT * 欧元/日圆变动不大,持守在大约96.00-97.50的区间. * 市场仍偏向下行,尤其在97.00上方有大量卖兴. * 周一低点96.18前方是技术支撑位,应会守住,但成交清淡,消息面平静. * 多数人仍预计欧元/日圆可能测试6月1日低点95.56. --编译 侯向明;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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