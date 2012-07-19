〔EIA库存周报〕美国原油库存减少,成品油库存有增有减

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

07/13/12 较上周 较上年 07/13/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 379.9 -2.0 25.7 377.4 -0.8 25.7

馏分油 121.3 3.4 -25.1 123.5 2.6 -24.9

汽油 206.2 -0.1 -4.1 205.9 -1.8 -6.5

取暖油 26.0 0.1 -9.3 25.9 0.3 -10.0

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

煤油型航空燃料 38.2 -0.1 -5.8 38.2 -0.7 -6.9

原油日加工量 15.5 -0.2 0.8 15.5 -0.2 -0.1

炼厂产能利用率(%)91.7 -1.5 +5.6 92.0 -0.7 +1.7

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.9 0.0 0.1

* 原油库存减少,符合预期

* 汽油库存意外减少

* 美国汽油进口较前一周下降

* 馏分油库存大增

路透纽约7月18日电---美国政府周三公布的数据显示,上周美国原油库存降幅低于预期,尽管原油进口增加且炼厂产能利用率下降.

上周美国成品油库存有增有减,汽油库存减少,馏分油库存增加.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至7月13日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少80.9万桶,至3.7739亿桶.此前路透调查中分析师预测为减少120万桶.

美国汽油库存减少182万桶至2.0591亿桶.分析师原预期为增加120万桶.EIA公布的数据显示,汽油库存减少部分归因汽油进口下滑,上周每日进口量降至63.5万桶,之前一周为91.9万桶.

这助力美国汽油库存减少,尽管汽油需求四周均值较上年同期大幅降低,上年同期为增加3.3%

Oil Outlooks的Carl Larry表示,"有意思的是,汽油库存锐减的同时需求明显减少."Larry称,由于伦敦交易的布兰特原油比美国指标原油期货的成本相对较高,欧洲炼油利润率已经很低,这阻碍产量增加以及从欧洲向美国的汽油出口.

"我们将持续看到(美国)缺乏汽油,尤其是(依赖进口的)东海岸."

包括柴油及取暖油在内的馏分油库存增加262万桶,至1.2353亿桶,预估为增加150万桶.

每日原油进口量增加31.1万桶至890万桶.

炼厂产能利用率下降0.7个百分点至92%,分析师先前预估为增长0.1个百分点.

国内成品油需求四周均值较上年同期增长0.4%.

美国原油期货在数据公布之后几无变动.

美国石油期货交割地--俄克拉荷马州库欣基地的原油库存减少50万桶至4,628万桶.(完)