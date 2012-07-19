〔EIA库存周报〕美国原油库存减少,成品油库存有增有减

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
07/13/12 较上周 较上年 07/13/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 379.9 -2.0 25.7 377.4 -0.8 25.7
馏分油 121.3 3.4 -25.1 123.5 2.6 -24.9
汽油 206.2 -0.1 -4.1 205.9 -1.8 -6.5
取暖油 26.0 0.1 -9.3 25.9 0.3 -10.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
煤油型航空燃料 38.2 -0.1 -5.8 38.2 -0.7 -6.9
原油日加工量 15.5 -0.2 0.8 15.5 -0.2 -0.1
炼厂产能利用率(%)91.7 -1.5 +5.6 92.0 -0.7 +1.7
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.9 0.0 0.1
* 原油库存减少,符合预期
* 汽油库存意外减少
* 美国汽油进口较前一周下降
* 馏分油库存大增
路透纽约7月18日电---美国政府周三公布的数据显示,上周美国原油库存降幅低于预期,尽管原油进口增加且炼厂产能利用率下降.
上周美国成品油库存有增有减,汽油库存减少,馏分油库存增加.
美国能源资料协会(EIA)公布,截至7月13日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少80.9万桶,至3.7739亿桶.此前路透调查中分析师预测为减少120万桶.
美国汽油库存减少182万桶至2.0591亿桶.分析师原预期为增加120万桶.EIA公布的数据显示,汽油库存减少部分归因汽油进口下滑,上周每日进口量降至63.5万桶,之前一周为91.9万桶.
这助力美国汽油库存减少,尽管汽油需求四周均值较上年同期大幅降低,上年同期为增加3.3%
Oil Outlooks的Carl Larry表示,"有意思的是,汽油库存锐减的同时需求明显减少."Larry称,由于伦敦交易的布兰特原油比美国指标原油期货的成本相对较高,欧洲炼油利润率已经很低,这阻碍产量增加以及从欧洲向美国的汽油出口.
"我们将持续看到(美国)缺乏汽油,尤其是(依赖进口的)东海岸."
包括柴油及取暖油在内的馏分油库存增加262万桶,至1.2353亿桶,预估为增加150万桶.
每日原油进口量增加31.1万桶至890万桶.
炼厂产能利用率下降0.7个百分点至92%,分析师先前预估为增长0.1个百分点.
国内成品油需求四周均值较上年同期增长0.4%.
美国原油期货在数据公布之后几无变动.
美国石油期货交割地--俄克拉荷马州库欣基地的原油库存减少50万桶至4,628万桶.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约