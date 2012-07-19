〔美股业绩〕高通下调当前季度财测,但料12月当季会有不俗表现(更新版)

(新增细节)

* 第三季EPS为0.85美元,华尔街预估为0.86美元

* 下调第四财季半导体产量目标,预计12月当季表现强劲

* 股价盘后一度上涨6%

路透纽约7月18日电---高通(QCOM.O)周三下调当前季度的营收和获利预估,因半导体和手机需求较预期疲弱.但投资者亦受到鼓舞,因高通称2012年底之前营收将会有所改善.

高通股价盘后上涨6%,因这家领先的手机芯片制造商表示,尽管当前季度疲弱,但预计"12月当季会表现强劲."

高通执行长Paul Jacobs在一份声明中称,"我们对2012日历年度3G/4G设备出货量增幅的预估已小幅趋缓."但他表示,高通正加大28纳米芯片的供应,"12月当季对我们的半导体业务来说料将是强劲的一季."

高通公布第三财季营收和获利增长,但增幅低于华尔街预估,因其正竭力克服其主打芯片的供给短缺问题.

Sanford C. Bernstein分析师Stacy Rasgon说,本季度芯片市场疲弱"并不十分意外."

高通将2012财年营收目标由187-197亿美元下调至187-191亿美元.高通2012财年于今年9月结束.

高通还将非GAAP每股盈余(EPS)目标区间由3.61-3.76美元下调至3.61-3.67美元.

Pacific Crest Securities分析师James Faucette则表示,投资者不太在意第四财季获利前景弱于预估,而是专注于更长期的趋势.

Faucette称,"高通再度让人确信...正提高28纳米芯片的供给."

高通公布,截至6月24日的财年第三季获利为12.07亿美元,或每股盈余0.69美元,上年同期分别为10.35亿美元和0.61美元.

不计入特殊项目的每股盈余为0.85美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计为0.86美元.

第三季营收由上年同期的36.2亿美元增至46.3亿美元,但低于分析师预估的46.77亿美元.

高通股价盘后交易一度上涨约6%至59.40美元,之前在Nasdaq市场正常交易中收报56.05美元.(完)