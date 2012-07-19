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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:32 BJT

〔全球贵金属〕7月18日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均保持不变

路透7月19日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三的黄金持仓量及全球最大白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量较周二均维持不变.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 40,706,586.9 7月18日 40,706,586.9 7月17日 0.0 0.00%

iShares 311,756,579.9 7月18日 311,756,579.9 7月17日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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