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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:43 BJT

〔国际油市〕原油期货持稳,此前中东紧张局势推动油价升至七周高位

路透新加坡7月19日电---原油期货周四在亚洲盘初持稳,此前曾触及七周高位;叙利亚动乱令地缘政治担忧重燃,而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)淡化双底衰退的风险.

0011GMT,美国原油期货CLc1上涨0.06美元,报每桶89.93美元,稍早曾触及90.08美元,为5月30日以来的最高位.周五即将到期的8月合约上交易日收高0.65美元,报89.87美元.

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