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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:44 BJT

〔中国个股〕中国北车新签35亿元销售合同,占去年主营收入4%

路透上海7月19日电---中国北车股份有限公司601299.SS周四公告,旗下全资子公司签订数项铁路客车和货车的销售及修理合同,合计金额约34.91亿元,约占中国北车2011年度主营业务收入的3.94%.

具体合同包括旗下唐山轨道客车有限责任公司与各铁路局签订的各型铁路客车新造合同,金额约25.37亿元,以及3.24亿元的修理合同,新造车辆今年上半年交付完毕.还包括中国北车集团沈阳机车车辆公司分别与中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)铁路货车运输分公司和中国铁路建设投资公司签订的两项合同,合同金额分别为约1.94亿元和2.71亿元.

中国北车2011年实现营业总收入893.53亿元,同比增长38.91%;一季度实现净利6.64亿元,同比增长8.22%.

中国北车周三收报3.76元,过去一个月累计跌9.6%.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 黄凯

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