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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月19日

**上海证券报**

--知情人士透露，7月前半月中国国有四大银行新增人民币贷款500亿人民币左右，这一投放量基本是上月同期的两倍.得益于部分稳增长项目已进入放款期,信贷投放节奏相对有所加快.

--中国人民银行副行长潘功胜透露,央行将研究在珠三角地区开展个人跨境人民币业务，允许该地区居民个人办理人民币对外付款和跨境人民币结算业务.

--国家开发银行副行长袁力表示,目前中非发展基金在非洲已承诺投资额达20亿美元,带动中国企业在非投资超过100亿美元.

**人民日报**

--国务院总理温家宝称,中国将引导对非洲投资向制造业领域倾斜,支持企业和金融机构以多种方式参与非洲交通、通讯、电力、水利等基础设施建设;中方还将于年内全面落实向非洲提供优惠性质贷款的承诺,在此基础上,提供新的优惠性质贷款和商业贷款.

--财政部财政科学研究所所长贾康称,现在很多小微企业反映强烈的负担问题并不是税内的,而是税外的.所以在结构性减税之外,必须努力减少乱收费、乱罚款、乱摊派等税外负担.

**第一财经日报**

--针对吉利集团为应对资金紧张而出售沃尔沃部分股权的传言,吉利集团CFO兼任沃尔沃汽车全球董事的李东辉表示,由于沃尔沃汽车在2010年和2011年连续实现盈利,确有投资者找过吉利,不过双方并没有安排实质接触.

**21世纪经济报 道**

--据监管部门数据显示截至5月末,浙江全省的不良贷款余额为672.8亿元人民币,比年初增加181.4亿元.企业之间"互保联保”"的担保贷款方式,增加了地上金融的风险—经济疲软之时,企业"一损俱损".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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