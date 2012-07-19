《中国报摘》--其他报纸重要消息7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--知情人士透露，7月前半月中国国有四大银行新增人民币贷款500亿人民币左右，这一投放量基本是上月同期的两倍.得益于部分稳增长项目已进入放款期,信贷投放节奏相对有所加快.
--中国人民银行副行长潘功胜透露,央行将研究在珠三角地区开展个人跨境人民币业务，允许该地区居民个人办理人民币对外付款和跨境人民币结算业务.
--国家开发银行副行长袁力表示,目前中非发展基金在非洲已承诺投资额达20亿美元,带动中国企业在非投资超过100亿美元.
**人民日报**
--国务院总理温家宝称,中国将引导对非洲投资向制造业领域倾斜,支持企业和金融机构以多种方式参与非洲交通、通讯、电力、水利等基础设施建设;中方还将于年内全面落实向非洲提供优惠性质贷款的承诺,在此基础上,提供新的优惠性质贷款和商业贷款.
--财政部财政科学研究所所长贾康称,现在很多小微企业反映强烈的负担问题并不是税内的,而是税外的.所以在结构性减税之外,必须努力减少乱收费、乱罚款、乱摊派等税外负担.
**第一财经日报**
--针对吉利集团为应对资金紧张而出售沃尔沃部分股权的传言,吉利集团CFO兼任沃尔沃汽车全球董事的李东辉表示,由于沃尔沃汽车在2010年和2011年连续实现盈利,确有投资者找过吉利,不过双方并没有安排实质接触.
**21世纪经济报 道**
--据监管部门数据显示截至5月末,浙江全省的不良贷款余额为672.8亿元人民币,比年初增加181.4亿元.企业之间"互保联保”"的担保贷款方式,增加了地上金融的风险—经济疲软之时,企业"一损俱损".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/苏丹; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3