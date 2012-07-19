版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 09:06 BJT

《汇市简讯》澳元及新西兰元兑日圆持坚,下档买气热络

0022GMT * 澳元/日圆及新西兰元/日圆仍相当坚挺,尽管美元/日圆及欧元/日圆走软 * 澳元/日圆及新西兰元/日圆均守在一目均衡云区上方,云区顶端分别在80.02和62.92 * 澳元/日圆的买盘力道强于新西兰元/日圆,前者在200日移动均线切入位81.25上方,一目均衡转换线位于80.91.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐