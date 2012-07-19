安理会涉叙决议草案投票推迟至周四

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国7月18日电（记者 Michelle Nichols）---外交人士周三称，联合国安理会涉及叙利亚的一项决议草案投票表决时间将推迟至周四。该草案由西方支持，将叙政府置于制裁威胁之下，旨在制止叙利亚持续16个月的冲突。
英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）在Twitter上称，国际特使安南早些时候请求推迟原定于周三的草案表决，理由是他想“确保尽全力促使各国在安理会（表决时）意见一致，能就协同施压达成共识。”
“我们将在明天上午投票表决，”格兰特周三对记者说。
联合国秘书长潘基文敦促安理会“承担责任，采取共同且有效的行动”。
“时间就是生命。叙利亚民众饱受苦难的日子太久了，流血冲突必须立即停止，”潘基文在一份声明中称。
美国、俄罗斯、英国、中国和法国五个在安理会拥有否决权的常任理事国，就是否应对叙利亚采取更严厉行动存在分歧。
英国、美国、法国及德国希望安理会用制裁威胁叙利亚总统阿萨德及其政府，以制止该国的暴力活动，但俄罗斯和中国反对这样做。
外交人士称，作为叙利亚的重要盟国之一，俄罗斯已拒绝参与商讨该草案。根据该草案，联合国在叙利亚的观察团任期将延长45天，《联合国宪章》第七章也将被用来执行安南的和平计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3