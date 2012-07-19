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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 09:03 BJT

〔全球金市〕金价几无变动,QE3前景不明且欧元疑虑挥之不去

路透新加坡7月19日电---金价周四几无变动,此前因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克未能就是否进一步推出刺激措施给出暗示,以及欧元区疑虑挥之不去,导致金价连跌两日.

0038GMT,现货金XAU=近持平于每盎司1,573.04美元.

8月期金GCQ2小涨0.1%报每盎司1,573美元.

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