《全球重要经济事件一览表》--7月19日-7月26日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月19日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议.预定无利率声明公布.
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)参加2012年澳洲经济论坛一小组讨论(2315).
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)工商谘询理事会(ABAC)会议(最后一日).
-- --芬兰议会举行会议,讨论帮助重整西班牙银行体系的计划.
奥斯陆--挪威央行公布第二季借贷调查报告(0800).
柏林--德国下议院举行特别会议,讨论西班牙申请欧元区救助基金1,000亿欧元贷款,用于救助国内银行业一事.
华盛顿--世界银行行长金辰勇在美国国务院与盖洛普联合主办的会议上发言,会议主题为"证据和影响:缩小性别差距"(1430).
7月20日(五)
布鲁塞尔--欧元区财长召开电话会议(1000),讨论西班牙银行业紧急援助协议条款.
芬兰波里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将参加欧洲行动组织(European Movement)在芬兰主办的活动.
7月22日(日)
墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).
7月23日(一)
苏黎世--瑞士央行发表2012年7月的月度统计报告,以及月度银行业统计报告(0700).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
7月24日(二)
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论.
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会午餐会上发表演讲(0305).
7月25日(三)
法兰克福--欧洲央行发表第三季银行放贷调查(0800).
日本广岛--日本央行副总裁山口广秀在会见商界领袖会议上发表讲话(0130).
布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟代表团料到访匈牙利,就融资问题开始谈判(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论(至7月26日).
里斯本--葡萄牙央行发布银行业借贷调查报告.
都柏林--法国央行总裁诺亚在主题为"修复欧洲金融危机"的会议上讲话.
7月26日(四)
东京--日本央行总裁白川方明在日本期货业协会举办的会议上发表讲话.
巴黎--法国上议院就修改后的2012年预算案进行辩论(最后一天).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3