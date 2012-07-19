〔伦敦奥运〕英国或调用更多军队护卫奥运

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月18日电（记者 Matt Falloon/Omar Oresanya）---由于私人安保公司在伦敦奥运安保工作方面人手不足，英国不得不召集更多的职业军人来为奥运会保驾护航。
安保工作的灾难，以及对伦敦交通系统能否承载奥运期间巨大客流量的质疑，给这一场政府期待借此摆脱经济困境的盛会蒙上了阴影，打击了英国庆祝这一盛典的氛围。
随着全球各地运动员的到来，这一切看起来并没有什么好转。在媒体对安全担忧的口诛笔伐之中，还有对交通延误的不停抱怨。
为奥运盛会远道而来的游客们将不得不面对排队长龙和混乱的延误，因为在最近，一个代表签证官员群体的工会刚刚通过投票决定罢工。
祸不单行，经历了长达数月的降雨和洪水侵袭之后，本届伦敦奥运会早已荣获了英国媒体授予的“落汤鸡奥运会”之爱称。
“挑战依旧存在，英国军方已经介入这些事务，我为他们的到来致敬，”英国首相卡梅伦在阿富汗访问期间这样说。“让我们不要再叫它‘落汤鸡奥运会’，让我们把它称作‘辉煌奥运’。”
私人安保公司G4S表示不能够如约为奥运场馆提供10,400名安保人员之后，麻烦就出现了。英国政府被指责计划不周。
为了弥补人手的不足，英国国防部增加了3,500名军人，使得投入安保的武装力量总数增加到了1.7万人，新增的军人很多人刚刚从阿富汗服役归来。
如果G4S公司不能满足安保最低人数要求（7,000人）的话，英国还可能需要调集更多的部队来疏导人流。有可能需要再增加2,000名军人。
国防大臣哈蒙德说，如果需要，可以部署更多的部队。
“如果需要更多的军力支持，我们随时可以提供，”他说。
**马、牛、羊和鸡**
2005年7月，当伦敦刚刚赢得奥运举办权之际，当地便发生了多起针对交通运输系统的自杀性爆炸袭击。英国非常渴望安抚安全担忧。
据官员透露，伦敦地铁公交系统最新的受害者就是奥运开幕式。因开幕式将在晚间举行，为了避免同一时间回家的人流高峰，地铁运营时间不得不做出调整。
继开幕式彩排被取消之后，开幕式中包括的一场惊险刺激的自行车杂技表演也被取消了。有媒体指出，这些举措源自于对安检口无法承受一下子涌入6万观众的担忧。
考虑到数量庞大的全球电视观众会观看开幕式现场直播，这场华丽的演出将英国的乡村风光也搬上了舞台，其中包括一万名演员、12匹马、三头奶牛、两只山羊和10只鸡。
“我们必须保证开幕式如期举行，保证观众能够乘坐公共交通顺利返回，”伦敦奥组委一位发言人这样说。
**奥运安保**
周二，G4S执行长巴克斯（Nick Buckles）遭受到一群愤怒的国会议员的拷问；他承认，未能招募到足够的奥运安保人员使得公司的名誉已经“支离破碎”。
“让我们把这一点讲清楚，如果G4S不能履行合约，我们就要他们支付部署英军人员所需的费用，”卡梅伦说道。
负责奥运会的英国体育大臣罗伯逊（Hugh Robertson）表示，额外召集军队的应急预案已经在制定当中，并且政府将会为因G4S违约造成的额外安保开销买单。
伦敦的地铁和狭窄拥挤的街道在平时就已经塞满了乘客、游客和商贩，但是它们还得在接下来的几个星期接受更严峻的考验。
一则对主办方有利的新闻指出，英国官方统计人员周三表示，奥运会已经为英国经济提供了急需的就业增长机会。
一些比赛项目并没有如预想中一样引起人们的兴趣。50万张奥运足球门票被退回，场地的容量也因为需求匮乏而减少。
在奥运前最后一周之际，交通问题也带来了一些麻烦。周二，出租车司机纷纷罢工，来到议会大厦前举行抗议活动。他们对禁止在奥运会专线上行驶表示不满。抗议活动还一度使得议会大厦周遭的交通陷入停滞。
不过，可以让让主办方松一口气的是，伦敦公交司机已经同意接受政府提供的奥运补贴，使得那个将在下周举行罢工的威胁终于可以告一段落了。（完）
--编译： 林秀峰 发稿：王燕焜
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比