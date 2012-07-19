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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 09:08 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货触及纪录高位,玉米期货脱离13个月高点

路透悉尼7月19日电---美国近月大豆期货周四短暂触及纪录高位后略微回吐升幅,美国旱情尚无缓和迹象.

新作玉米期货因获利了结走低,美国夏季期间该期货攀升50%,上个交易日曾触及13个月高位.

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