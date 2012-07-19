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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 09:32 BJT

〔中国贵金属〕中国将把贵金属交易扩展至银行间市场--报载

路透7月18日电---华尔街日报报导,中国打算把贵金属交易的范围,从指定交易所扩大至国内银行间市场,以增强流动性并帮助北京获得更大的定价权.目前中国对黄金等商品的需求日益增加.

报导周三援引一位消息人士称,上海黄金交易所已经发布关于银行间交易的规范初稿,涵盖贵金属交易的现货,远期和互换合约.

报导称,根据由上海黄金交易所和中国外汇交易中心共同编写的规定,中国当局计划在8月31日启动银行间贵金属交易.

目前,参与者只能在上海黄金交易所和上海期货交易所进行贵金属合约交易.

相关部门将为计划中的贵金属交易引入"做市商"制度,与交易所定价机制不同,做市商系统中的交易都是店头交易(OTC).

此举将令黄金成为银行间市场进行交易的首种商品.(完)

--编译 吴云凌;审校 徐文焰

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