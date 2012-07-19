〔中国贵金属〕中国将把贵金属交易扩展至银行间市场--报载

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月18日电---华尔街日报报导,中国打算把贵金属交易的范围,从指定交易所扩大至国内银行间市场,以增强流动性并帮助北京获得更大的定价权.目前中国对黄金等商品的需求日益增加.
报导周三援引一位消息人士称,上海黄金交易所已经发布关于银行间交易的规范初稿,涵盖贵金属交易的现货,远期和互换合约.
报导称,根据由上海黄金交易所和中国外汇交易中心共同编写的规定,中国当局计划在8月31日启动银行间贵金属交易.
目前,参与者只能在上海黄金交易所和上海期货交易所进行贵金属合约交易.
相关部门将为计划中的贵金属交易引入"做市商"制度,与交易所定价机制不同,做市商系统中的交易都是店头交易(OTC).
此举将令黄金成为银行间市场进行交易的首种商品.(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3