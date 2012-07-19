〔欧元区政经〕德国议会料批准西班牙银行业援助计划,尽管有反对之声

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透柏林7月19日电---德国议会周四很可能会投票批准欧元区援助西班牙受困银行的计划.此次投票被视为对德国总理梅克尔在中间偏右执政联盟中权威的考验.
梅克尔可以凭借反对党的普遍支持,来推动该提案在德国下议院Bundestag获得通过,但在她的执政联盟中,一些议员对欧元区债务危机令德国承担的成本上升感到紧张,进而可能投反对票.
他们尤其担心是西班牙的银行业,而非西班牙政府,将负责偿还援助基金,这增加了德国及其他欧元区纳税人所承担的风险.
欧洲最大的经济体--德国料将为援助计划约30%的资金提供担保,该计划高达1,000亿欧元(1,220亿美元).
梅克尔表示对投票结果很有信心.她周三表示,"从我听到的信号来看,我感到十分乐观."(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比