〔欧元区政经〕德国议会料批准西班牙银行业援助计划,尽管有反对之声

路透柏林7月19日电---德国议会周四很可能会投票批准欧元区援助西班牙受困银行的计划.此次投票被视为对德国总理梅克尔在中间偏右执政联盟中权威的考验.

梅克尔可以凭借反对党的普遍支持,来推动该提案在德国下议院Bundestag获得通过,但在她的执政联盟中,一些议员对欧元区债务危机令德国承担的成本上升感到紧张,进而可能投反对票.

他们尤其担心是西班牙的银行业,而非西班牙政府,将负责偿还援助基金,这增加了德国及其他欧元区纳税人所承担的风险.

欧洲最大的经济体--德国料将为援助计划约30%的资金提供担保,该计划高达1,000亿欧元(1,220亿美元).

梅克尔表示对投票结果很有信心.她周三表示,"从我听到的信号来看,我感到十分乐观."(完)