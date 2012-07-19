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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 09:22 BJT

〔台湾股市〕盘初上涨,台积电在公布季度财报前股价上扬

路透台北7月19日电---台湾股市周四开盘上涨0.86%,尾随区域股市在美国企业公布乐观财报后的升势,半导体类指数.TSII上扬,台积电(2330.TW)上涨2.67%,日内稍晚该公司将公布季度财报.

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