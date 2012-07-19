〔美国个股〕新东方股价跌逾三分之一,因Muddy Waters称其财务欺诈

路透7月18日电---新东方教育科技集团(EDU.N)周三暴跌33%,因此前沽空机构Muddy Waters声称该公司财务账目作假.

新东方周二称,美国证券交易委员会(SEC)正调查该公司财务状况,该公司股价由此跌逾三分之一.自周一以来,该公司市值已蒸发近20亿美元.

Muddy Waters报告写道,新东方谎称全部店面都归公司所有,而该公司实际上有许多特许加盟经营的店面.

Muddy Waters报告称:"这些特许经营网点对投资者而言并不是隐藏红利,而是新东方会计账目重大欺诈的一部分."

"事实上很肯定,新东方利用这些加盟费来做大现金余额,以从外审那里得到与自身情况不相符的审计意见."

未能立即联系到新东方置评.

该公司股价周三在纽约证交所收低35%至9.50美元,目前市值为14.7亿美元.(完)