〔美国个股〕新东方股价跌逾三分之一,因Muddy Waters称其财务欺诈

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月18日电---新东方教育科技集团(EDU.N)周三暴跌33%,因此前沽空机构Muddy Waters声称该公司财务账目作假.
新东方周二称,美国证券交易委员会(SEC)正调查该公司财务状况,该公司股价由此跌逾三分之一.自周一以来,该公司市值已蒸发近20亿美元.
Muddy Waters报告写道,新东方谎称全部店面都归公司所有,而该公司实际上有许多特许加盟经营的店面.
Muddy Waters报告称:"这些特许经营网点对投资者而言并不是隐藏红利,而是新东方会计账目重大欺诈的一部分."
"事实上很肯定,新东方利用这些加盟费来做大现金余额,以从外审那里得到与自身情况不相符的审计意见."
未能立即联系到新东方置评.
该公司股价周三在纽约证交所收低35%至9.50美元,目前市值为14.7亿美元.(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比