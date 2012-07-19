〔美股业绩〕纽约梅隆银行第二季获利下降,担忧欧元存款过剩加大成本(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增细节)
路透7月18日电---纽约梅隆银行(BK.N)周三公布第二季获利减少,并对客户欧元存款收费的问题进行了讨论,因焦虑不安的投资者感觉到,将现金存进银行比购买股票和债券更安心.
纽约梅隆银行高层表示,他们担心由于受欧元区问题影响,可能出现存款过剩的长期趋势.在超低利率环境下这些资金本就难以生钱,持有过剩存款只会加大该行的成本.
"欧洲情况仍是一团糟,"纽约梅隆银行执行长Gerald Hassell在电话会议中表示.
该行财务长Todd Gibbons对路透表示,该行可能会对欧元存款收取某种费用.他称尚未作出决定.
纽约梅隆银行第二季无息客户存款总计630亿美元,较上年同期高46%.该行拒绝就欧元存款细节置评.
Nomura Equity Research分析师Glenn Schorr在一份研究报告中称,纽约梅隆银行净利差降至1.25%,上年同期为1.41%.
Jefferies & Co Inc分析师Ken Usdin在一研究报告中指出,该行核心费用强劲,但被疲弱的净利差收入和投资收入下降所抵消.
这家世界最大的托管银行公布,第二季净利为4.66亿美元,合每股盈余(EPS)0.39美元.上年同期净利为7.35亿美元,EPS为0.59美元.
Gibbons表示,该行第二季扣除特殊项目的核心EPS约为0.53美元,符合分析师预估.纽约梅隆银行股价收低0.03美元,报21.69美元,过去12个月累计下降近12%,而标普500指数.SPX同期累计攀涨5%.
第二季营收从38.5亿美元下滑至36.2亿美元.
该银行托管及管理的资产总计27.1万亿(兆)美元,较上年同期增长3%.
投资管理费用下降3%至7.49亿美元,因共同基金营收减少.但业绩费是上年同期的三倍,达到5,400万美元.
外汇营收下降15%至1.57亿美元.纽约梅隆银行在几宗官司中被指控外汇交易乱收费,但其否认有不当行为.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约