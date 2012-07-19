〔美股业绩〕纽约梅隆银行第二季获利下降,担忧欧元存款过剩加大成本(更新版)

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路透7月18日电---纽约梅隆银行(BK.N)周三公布第二季获利减少,并对客户欧元存款收费的问题进行了讨论,因焦虑不安的投资者感觉到,将现金存进银行比购买股票和债券更安心.

纽约梅隆银行高层表示,他们担心由于受欧元区问题影响,可能出现存款过剩的长期趋势.在超低利率环境下这些资金本就难以生钱,持有过剩存款只会加大该行的成本.

"欧洲情况仍是一团糟,"纽约梅隆银行执行长Gerald Hassell在电话会议中表示.

该行财务长Todd Gibbons对路透表示,该行可能会对欧元存款收取某种费用.他称尚未作出决定.

纽约梅隆银行第二季无息客户存款总计630亿美元,较上年同期高46%.该行拒绝就欧元存款细节置评.

Nomura Equity Research分析师Glenn Schorr在一份研究报告中称,纽约梅隆银行净利差降至1.25%,上年同期为1.41%.

Jefferies & Co Inc分析师Ken Usdin在一研究报告中指出,该行核心费用强劲,但被疲弱的净利差收入和投资收入下降所抵消.

这家世界最大的托管银行公布,第二季净利为4.66亿美元,合每股盈余(EPS)0.39美元.上年同期净利为7.35亿美元,EPS为0.59美元.

Gibbons表示,该行第二季扣除特殊项目的核心EPS约为0.53美元,符合分析师预估.纽约梅隆银行股价收低0.03美元,报21.69美元,过去12个月累计下降近12%,而标普500指数.SPX同期累计攀涨5%.

第二季营收从38.5亿美元下滑至36.2亿美元.

该银行托管及管理的资产总计27.1万亿(兆)美元,较上年同期增长3%.

投资管理费用下降3%至7.49亿美元,因共同基金营收减少.但业绩费是上年同期的三倍,达到5,400万美元.

外汇营收下降15%至1.57亿美元.纽约梅隆银行在几宗官司中被指控外汇交易乱收费,但其否认有不当行为.(完)