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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 09:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌破周一低位78.69,欲测试78.50水准

0115GMT * 美元/日圆浮现一定卖压,现位于周一低点78.69下方 * 买单向下延续至78.50,但该水准下方挂有停止单 * 若跌破78.50,则看向78.00 * 财务省要求日本央行采取干预行动的可能性增加,但目前仍不大可能.(完) --编译 王兴亚; 审校 戴素萍

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