〔全球经济〕IMF批准新的监督规则,用以评估经济外溢效应

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿7月18日电---国际货币基金组织(IMF)周三批准对其年度经济监督规则做出变动,规定IMF必须评估一国国内政策是否影响全球金融稳定.
截至目前,IMF对经济外溢效应的评估都是自发的,但2007-2009年金融危机显示,一个国家的经济和财政政策能快速而轻易地蔓延到境外并引发全球不稳定.
"根据规定,监督成员国的外汇政策仍是IMF的监督工作核心,但新规将为IMF更有效地监督成员国国内经济和财政政策奠定基础."IMF总裁拉加德表示.
拉加德称,该决定是"重振"IMF监督方式的重要一步.
IMF下周料将公布更多有关新监督规则的重要文件.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。