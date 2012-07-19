〔全球经济〕IMF批准新的监督规则,用以评估经济外溢效应

路透华盛顿7月18日电---国际货币基金组织(IMF)周三批准对其年度经济监督规则做出变动,规定IMF必须评估一国国内政策是否影响全球金融稳定.

截至目前,IMF对经济外溢效应的评估都是自发的,但2007-2009年金融危机显示,一个国家的经济和财政政策能快速而轻易地蔓延到境外并引发全球不稳定.

"根据规定,监督成员国的外汇政策仍是IMF的监督工作核心,但新规将为IMF更有效地监督成员国国内经济和财政政策奠定基础."IMF总裁拉加德表示.

拉加德称,该决定是"重振"IMF监督方式的重要一步.

IMF下周料将公布更多有关新监督规则的重要文件.(完)