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货币新闻 | 2012年 7月 19日 星期四 15:08 BJT

〔中国股市〕沪综指反弹收升,受上海本地股和金融板块整体上涨拉动

路透北京7月19日电---中国股市沪综指周四反弹收升,连续第三个交易日上涨.金融板块借前日尾盘发力态势继续上冲,同时上海本地股板块受政策利好刺激,二者合力引领大盘续回暖.

分析人士指出,短线各板块可能受消息面和资金面推动轮番上扬.不过鉴于成交量能配合仍然不足,预计在8月下旬上市公司业绩公布完毕前,大盘仍将维持震荡格局.

沪综指.SSEC收报2,184.841点,涨15.742点,或0.73%.今日上海A股成交额为682亿元人民币,前日为591亿元.

"现在市场无非在等一个信号,等前期刺激政策传达到实体经济,看到一些先行指标的正面信号后大家才能更有信心."东方证券分析师邵宇表示.

周四上证180金融指数.SSE180FI上涨0.9%.保险股和券商板块大面积飘红.中国人寿(601628.SS)收升5.6%至19.98元人民币.

此外,上海市国资委近日表态将加快证券化步伐,中国财政部亦宣布上海营改增试点范围将稳步扩大,引发上海本地股板块整体大涨,多家个股触及涨停,其中上海金陵(600621.SS)涨停收报5.01元.

沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,434.8点,涨0.62%,成交量为431,370手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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