〔中国股市〕沪综指反弹收升,受上海本地股和金融板块整体上涨拉动

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京7月19日电---中国股市沪综指周四反弹收升,连续第三个交易日上涨.金融板块借前日尾盘发力态势继续上冲,同时上海本地股板块受政策利好刺激,二者合力引领大盘续回暖.
分析人士指出,短线各板块可能受消息面和资金面推动轮番上扬.不过鉴于成交量能配合仍然不足,预计在8月下旬上市公司业绩公布完毕前,大盘仍将维持震荡格局.
沪综指.SSEC收报2,184.841点,涨15.742点,或0.73%.今日上海A股成交额为682亿元人民币,前日为591亿元.
"现在市场无非在等一个信号,等前期刺激政策传达到实体经济,看到一些先行指标的正面信号后大家才能更有信心."东方证券分析师邵宇表示.
周四上证180金融指数.SSE180FI上涨0.9%.保险股和券商板块大面积飘红.中国人寿(601628.SS)收升5.6%至19.98元人民币.
此外,上海市国资委近日表态将加快证券化步伐,中国财政部亦宣布上海营改增试点范围将稳步扩大,引发上海本地股板块整体大涨,多家个股触及涨停,其中上海金陵(600621.SS)涨停收报5.01元.
沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,434.8点,涨0.62%,成交量为431,370手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比