〔美国金融〕针对处理LIBOR议题不力,财长盖特纳为美监管方进行辩护

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约7月18日电---针对监管方应采取更大胆措施来解决有关伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)可信度疑虑的批评,美国财政部长盖特纳周三为自己进行辩护,称美国当局很早就已在大力推促改革.
银行业被爆出在2007-09年金融危机期间操控LIBOR,以便在交易时获利并隐瞒借贷成本,动摇了LIBOR可靠性.LIBOR是数万亿(兆)美元交易的基础.
迄今为止,英国巴克莱(BARC.L)是唯一一家承认在制定利率的复杂过程中提供虚假信息的银行,但上周披露的文件显示,金融危机期间这种操作可能相当普遍.
盖特纳表示,LIBOR问题不应只留给英国当局来解决,而且他在2008年提出的改革建议并没有得到足够的响应.
"针对LIBOR制定过程有瑕疵和漏洞并且很可能出现虚报的忧虑,我们很早就作出了回应,"盖特纳在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示.
"值得称道的是,美国在该阶段就启动了十分有力的执法响应,初步结果已经开始显现,"他说.
"还会有更多的效应浮现,"盖特纳表示,但并未给出更多细节.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王冠中
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约