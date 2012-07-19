〔美国金融〕针对处理LIBOR议题不力,财长盖特纳为美监管方进行辩护

路透纽约7月18日电---针对监管方应采取更大胆措施来解决有关伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)可信度疑虑的批评,美国财政部长盖特纳周三为自己进行辩护,称美国当局很早就已在大力推促改革.

银行业被爆出在2007-09年金融危机期间操控LIBOR,以便在交易时获利并隐瞒借贷成本,动摇了LIBOR可靠性.LIBOR是数万亿(兆)美元交易的基础.

迄今为止,英国巴克莱(BARC.L)是唯一一家承认在制定利率的复杂过程中提供虚假信息的银行,但上周披露的文件显示,金融危机期间这种操作可能相当普遍.

盖特纳表示,LIBOR问题不应只留给英国当局来解决,而且他在2008年提出的改革建议并没有得到足够的响应.

"针对LIBOR制定过程有瑕疵和漏洞并且很可能出现虚报的忧虑,我们很早就作出了回应,"盖特纳在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示.

"值得称道的是,美国在该阶段就启动了十分有力的执法响应,初步结果已经开始显现,"他说.

"还会有更多的效应浮现,"盖特纳表示,但并未给出更多细节.(完)