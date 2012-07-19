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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 10:34 BJT

〔企业并购〕Thai Beverage出价购花莎尼股权,Heineken面临竞购压力

路透新加坡/香港7月18日电---由泰国富豪Charoen Sirivadhanabhakdi控制的Thai Beverage(TBEV.SI)在声明中称,其已经同意出资38亿坡元(30.2亿美元),从新加坡华侨银行(OCBC.SI)、该行保险部门以及最大股东李氏家族的手中买下综合企业花莎尼(F&N)(FRNM.SI)22%的股权,从而令荷兰酿酒商Heineken(HEIN.AS)面临提出竞争性出价的压力.

花莎尼拥有大型酿酒商Asia Pacific Breweries(APB)APBB.SI的40%股权,Heineken持有42%的APB股份.后者对这部分持股十分看重,归功于亚太地区啤酒销量快速增长.

Thai Beverage的出价可能也会促使日本麒麟控股(2503.T)采取行动,后者持有花莎尼14.7%股份.

"我们认为可能出现Thai Beverage、麒麟控股和Heineken三家争抢的局面..."CIMB分析师Donald Chua周三早上在一份研究报告中称,"APB是整件事的核心,我们认为三家公司都想获得APB的控制权."之前Thai Beverage仅表示,正与花莎尼进行商谈.

Heineken已表示,在这一"突然"进展之后,正考虑各种选项.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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