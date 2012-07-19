爆炸袭击后阿萨德不见踪影

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特/安曼7月19日电（记者Mariam Karouny/Oliver Holmes）---叙利亚总统阿萨德周四身在何处迷雾重重，这距该国发生爆炸袭击导致几名安全高官伤亡已过去了一天，而反抗力量正逼近大马士革中心地区，并誓言要“解放”首都。
爆炸事件发生后，阿萨德既未公开露面，也没有发表声明。阿萨德的姐夫、叙利亚国防部长及一位高级将领在爆炸中丧生。
当地居民报告称，到周四临晨时，首都的战斗仍未停止。这是持续16个月的冲突中发生在首都的最激烈战斗。
战火已烧至总统府周边地区，而附近的安全总部就是爆炸袭击的发生地。
阿萨德的姐夫Assef Shawkat不仅是一位高级指挥官，也是阿萨德政权的支柱人物之一，他与国防部长Daoud Rajha一同在爆炸中丧生。
据报，在叙利亚首都中心地区Mezze和Kafar Souseh发生了激烈冲突，Hajar al-Aswad区的一个警察局一片火海。
本周初以来，反抗力量对首都发起协同攻击，爆炸袭击似乎也是其中的一部分，他们将此称为“解放大马士革”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3