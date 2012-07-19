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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 10:53 BJT

〔韩国金融〕另四家银行受到有关三个月存单利率操纵的调查

路透首尔7月19日电---四家银行周四表示,韩国公正交易委员会正在调查涉嫌合谋操纵三个月利率一案,作为调查的一部分,该机构已对渣打银行(STAN.L)韩国分行和三家当地银行进行了检查.

渣打银行韩国分行、Busan Bank、大邱银行及Nonghyup负责媒体事务的人员称,公正交易委员会的官员周三对他们的办公室进行了搜查.但他们未透露进一步的细节.

韩国四大当地商业银行--国民银行、友利银行、新韩银行和韩亚银行--的管理层周三表示,公正交易委员会扩大了对存单利率如何报价的调查,而这四家银行是这一调查的一部分.

该委员会周二至少调查了九家当地券商.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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