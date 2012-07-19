《热点透视》美国中国概念股投资者忽视了的四个字母

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 王翔琼

路透香港7月18日电---中国企业的投资者有了新的谴责对象--VIEs,也就是"可变利益实体(variable interest entities)"的缩写.这是近半数在Nasdaq上市的中国企业为绕开国内限制而使用的结构.美国证券交易委员会(SEC)向新东方(EDU.N)发起的最新调查,或许会为这个结构敲响丧钟.到最后,这起事件很可能有利于投资者,乃至整个中国.

这些漏洞的设计主旨,是让活跃在互联网和教育等特定领域的中国企业,在不违反外资所有权规定的情况下赴海外上市.根据这项安排,上市实体实际上是与中国公司通过一些复杂的安排签订合同,这些安排与直接持股类似但实际并非直接持股.此类结构产生了各式各样的灰色治理地带,最有名的就是最近雅虎和阿里巴巴的纠纷.

看上去,新东方是因为改变创始人对VIE结构的控制水平才促使SEC展开调查.该公司在7月11日表示,已对股权结构进行了调整,将New Oriental China(即新东方的VIE)所有股权都整合到创始人俞敏洪的名下.虽然该公司表示此举强化了公司结构,但显然也赋予俞敏洪更大权力.投资者作为回应将该公司股价拉低3%左右.

不过新东方周二遭遇更大冲击,当时该公司不仅发布获利预警,还披露SEC正就此事展开调查.投资者惊慌失措,令该公司股价重创30%.实际上,美国监管机构早就该调查VIEs一事.据麦格理称,230家在纽约上市的中国公司中,约有97家采用了这一结构.这种结构的风险在于,在遇到诸如公司创始人携带有价值资产潜逃之类的状况时,美国投资者利益几乎毫无保障.这种情况在网游公司Gigamedia试图解雇其中国牌照所有者时就发生过.

的确,填补VIE漏洞可能让中国企业海外上市更加困难.但长期来看也可能带来两大益处.第一,或能说服北京方面放宽外资所有权规定.第二,也可吸引中国公司更加努力的在国内上市,从而帮助深化中国资本市场.不过在此期间,海外上市中国公司的投资者似乎还要承受更多痛苦.(完)