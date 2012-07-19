《热点透视》美国中国概念股投资者忽视了的四个字母

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 王翔琼
路透香港7月18日电---中国企业的投资者有了新的谴责对象--VIEs,也就是"可变利益实体(variable interest entities)"的缩写.这是近半数在Nasdaq上市的中国企业为绕开国内限制而使用的结构.美国证券交易委员会(SEC)向新东方(EDU.N)发起的最新调查,或许会为这个结构敲响丧钟.到最后,这起事件很可能有利于投资者,乃至整个中国.
这些漏洞的设计主旨,是让活跃在互联网和教育等特定领域的中国企业,在不违反外资所有权规定的情况下赴海外上市.根据这项安排,上市实体实际上是与中国公司通过一些复杂的安排签订合同,这些安排与直接持股类似但实际并非直接持股.此类结构产生了各式各样的灰色治理地带,最有名的就是最近雅虎和阿里巴巴的纠纷.
看上去,新东方是因为改变创始人对VIE结构的控制水平才促使SEC展开调查.该公司在7月11日表示,已对股权结构进行了调整,将New Oriental China(即新东方的VIE)所有股权都整合到创始人俞敏洪的名下.虽然该公司表示此举强化了公司结构,但显然也赋予俞敏洪更大权力.投资者作为回应将该公司股价拉低3%左右.
不过新东方周二遭遇更大冲击,当时该公司不仅发布获利预警,还披露SEC正就此事展开调查.投资者惊慌失措,令该公司股价重创30%.实际上,美国监管机构早就该调查VIEs一事.据麦格理称,230家在纽约上市的中国公司中,约有97家采用了这一结构.这种结构的风险在于,在遇到诸如公司创始人携带有价值资产潜逃之类的状况时,美国投资者利益几乎毫无保障.这种情况在网游公司Gigamedia试图解雇其中国牌照所有者时就发生过.
的确,填补VIE漏洞可能让中国企业海外上市更加困难.但长期来看也可能带来两大益处.第一,或能说服北京方面放宽外资所有权规定.第二,也可吸引中国公司更加努力的在国内上市,从而帮助深化中国资本市场.不过在此期间,海外上市中国公司的投资者似乎还要承受更多痛苦.(完)
--译文审校 程琳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比