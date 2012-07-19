〔中国新债〕国开行下周二将发至多200亿元定存基准浮息债,期限五年

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海7月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(24日)招标发行总量不超过200亿元人民币的五年期浮息金融债,利率基准为一年期定期存款利率.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第34期金融债.具体条款如下:
第三十四期
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招标量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息
利率基准 一年期定期存款利率
招标时间 7月24日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 7月26日
分销期 7月25日-7月26日
上市日 8月1日
基本承销额 有
付息频率 按年付息
承揽费 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3