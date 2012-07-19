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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 10:35 BJT

〔中国新债〕国开行下周二将发至多200亿元定存基准浮息债,期限五年

路透上海7月19日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(24日)招标发行总量不超过200亿元人民币的五年期浮息金融债,利率基准为一年期定期存款利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第34期金融债.具体条款如下:

第三十四期

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招标量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息

利率基准 一年期定期存款利率

招标时间 7月24日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 7月26日

分销期 7月25日-7月26日

上市日 8月1日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

承揽费 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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