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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 10:44 BJT

〔全球金融〕SEC延长起诉德勤中国以追索东南融通审计底稿的诉讼时效

路透华盛顿7月18日电---美国证券交易委员会(SEC)周三寻求将与德勤华永会计师事务所有限公司(以下简称"德勤中国")的诉讼时间延长六个月,称在与中国监管方进行协商.

SEC之前要求德勤中国提供有关东南融通的审计文件,但德勤以中国法律为由拒绝提供.

东南融通是一家在美国上市的中国公司,11月被控未提供准确的财报.

SEC称尚未与中国证券监督管理委员会就跨境合作达成协议,但协商仍在继续.

SEC表示,德勤中国不反对该决定.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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