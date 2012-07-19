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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 10:37 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小涨,受美元全线走弱及欧元空头回补提振

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* 美元全线走弱,欧元/美元表现稍强,升向1.2294

* 1.2300上方直至1.2350仍有阻力

* 欧元/美元当前买盘并不猛烈,交投料接近于1.2150-1.2350区间上沿.(完)

--编译 丁琦;审校 吴云凌

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