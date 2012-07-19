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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 10:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆扩大跌幅,据传78.50前方存在买兴

0226GMT * 美元/日圆扩大跌幅,跌至78.60日圆. * 传闻78.50日圆前方或有来自日本公司的"秘密"买盘. * 不过下方停止单正在增多,且集中在78.40水准. * 78.00下方有更多停止单,增添干预风险.(完) --编译 侯向明;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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