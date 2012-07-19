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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 10:46 BJT

〔日本债市〕公债收益率下跌,但五年期收益率在新债标售前上扬

路透东京7月19日电---日本政府公债价格周四小幅走高,10年期公债收益率(殖利率)触及九年低点,在媒体报导德国总理梅克尔有关言论后,市场对欧债危机的疑虑萦绕不去. 不过五年期公债JP5YTN=JBTC表现不佳,收益率上涨0.5个基点至0.185%,财务省今日稍晚将标售2.5万亿(兆)日圆(317亿美元)的五年期债券.

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