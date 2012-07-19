《欧洲政经分析》西班牙政府应向葡萄牙取经,学习与市场有效交流

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透马德里/里斯本7月18日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)努力想恢复外界对政府公共财政的信心,并避免诉诸国际援助,他倒是可从邻国葡萄牙汲取一些关于交流的经验.
尽管欧元区其它伙伴国承诺援助西班牙银行业,且上周拉霍伊宣布出台新的紧缩计划,但西班牙借款成本仍居高不下,几乎陷入被债市拒之门外的危险处境.
规模比西班牙要小许多的葡萄牙已经接受了援助,金援规模为780亿欧元,而且正慢慢赢回一些投资者信心,在欧洲央行(ECB)、欧盟、国际货币基金组织(IMF)三大机构的密切监督下,削减预算并将国有企业私有化.
这两个国家均由中间偏右派政府统治,两国饱受经济危机折磨的选民罢黜了前届社会党政府后,中间偏右派政党在议会中赢得明显多数席位,接手政权.
但两国的相似之处也仅止于此.
葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)及其内阁采取严格的新自由主义路线,而拉霍伊却以目中无人的态度,挥舞着民族主义旗帜开始统治,在如何处理西班牙银行业、预算赤字、自治区超支等问题上向市场发出矛盾讯号.
拉霍伊对于及早行动拖泥带水,并一直否认国内银行需要外部援助直到最后一刻,事后又将不受欢迎的措施扔给部长们去颁布.
"拉霍伊做了些好事.如果从措施内容看,都很深入,但政府与市场的交流确实并非一直很成功,"德意志银行分析师Gilles Moec说."导致出现围绕自治区和银行业的不确定性氛围,这对市场有影响."
葡萄牙总理科埃略以严格遵守德国开出的痛苦药方而赢得美誉.他和政府高层官员曾在德国、中国、美国个别会晤大型投资者,推销葡萄牙公债.
葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)在该国经济和公共财政方面拥有绝对权威,其背后是科埃略的全力支持.
相比之下,西班牙财政和经济政策的确定权责则比较模糊,有时还出现经济部长德金多斯、预算部长蒙特罗、以及首相经济顾问三方过问的局面.
拉霍伊承诺要重视财政纪律,但又单方面放宽西班牙的赤字目标,然后还不得不与德国和欧盟谈判争取弹性空间,而他希望欧洲央行出面购买西班牙债券以安抚市场的请求,也吃了闭门羹.
"葡萄牙政府与投资者的交流策略更好,他们的态度前后一致而且有诚信,"一位到访过马德里和里斯本的资深买方分析师说到.
"葡萄牙的高级官员口才好,有说服力,看起来是全心投入实施改革计划,"该分析师说.
这位分析师称,西班牙的目标则变来变去,政府重建信誉度的成果并不顺利,因经常必须对出台的新措施作出反应.
葡萄牙政府曾聘请国际公关顾问公司Brunswick提供服务,帮助自己树立在三大金援机构和投资者面前的形象.
在让三大机构满意方面,葡萄牙做得很出色,欧盟或其它欧洲国家政府对葡萄牙几乎没有作出过负面评价.葡萄牙也因保持低姿态,避开有关欧元共同债券或刺激措施的口水战,赢得了外界赞赏.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比