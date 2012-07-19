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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 11:08 BJT

〔金属期市〕期铜持稳,美国和中国房屋数据均好于预期

路透上海7月19日电---期铜周四持稳,此前美国和中国好于预期的房屋数据,缓解了全球经济放缓冲击需求的担忧.

但投资者料仍保持谨慎,限制涨幅,市场仍关注欧元区情势.德国总理梅克尔发表关于近期难以拿出欧元区问题解决方案的言论后,再次引燃对该地区财政的担忧.

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